Российские работодатели вслед за международными компаниями перестали оценивать диплом соискателя, не смотрят уже даже на рейтинг вуза, заявил специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин в пресс-центре НСН.

«Раньше не поступить в университет было просто странно. Высшее образование считалось обязательным атрибутом, сегодня это не так. Диплом уже не так многое значит. Многие международные компании вообще убрали требование о высшем образовании из необходимого минимума, это и Microsoft, и Tesla. В России кадровые специалисты уже не спрашивают диплом, медицину мы здесь не считаем. Сегодня отдают предпочтение тому, что человек из себя представляет. Мы уходим от того, что диплом – это пропуск в жизнь. Всех нанимателей интересует ваши достижения сейчас или ваш потенциал. Никто не смотрит, красный диплом или нет. Мы подходим к тому, что выбор, на что потратить себя в течение пяти лет, должен быть очень осмысленным. Не надо смотреть только на рейтинг вуза», - рассказал он.

В этом году средняя стоимость обучения в российских вузах составила 200-250 тысяч рублей, заявил и.о. проректора Государственного Университета Управления Николай Михайлов в пресс-центре НСН.

