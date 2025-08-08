Академическое образование отстает от реального рынка от трех до семи лет, поэтому иногда выпускники могут оказаться невостребованными после обучения, заявил специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин в пресс-центре НСН.

«Если говорить об академическом образовании, мы живем по инерции. Сегодня нет очевидной связи между дипломом и будущей зарплатой. Причина в том, что образование запаздывает за той практикой, которая складывается на рынке. Этот лаг составляет от трех до семи лет. Буквально вчера OpenAI выпустил новую версию ChatGPT, которая уже может заменить человека, который пишет код. Есть вероятность, что студенты, которые поступили три года назад, когда закончат, уже могут быть не нужны. Что касается зарплатных ожиданий молодежи, зумеры не ставят зарплату на первое место в приоритете. Зумеры стремятся в Яндекс, СБЕР не из-за зарплаты, но и из-за экологии, культуры общения и так далее», - рассказал он.

В этом году средняя стоимость обучения в российских вузах составила 200-250 тысяч рублей, заявил и.о. проректора Государственного Университета Управления Николай Михайлов в пресс-центре НСН.

