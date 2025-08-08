В этом году 43% бюджетных мест в вузах было выделено инженерам и специалистам в IT-технологиях, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«Как и было обещано, почти 73% бюджетных мест было передано региональным вузам. Мы хотели бы, чтобы ребята учились и в дальнейшем могли применить свои профессиональные навыки у себя в регионах. Год от года количество бюджетных мест во всех вузах страны значительно растет. В 2025 году было выделено 619 тысяч бюджетных мест в системе высшего образования, почти 835 тысяч – в среднем профессиональном. Почти 43% бюджетных мест было выделено инженерам и специалистам в IT-технологиях. Это касается и медицинских специальностей, естественно-научных. Среди ребят, которые подавали документы в три вуза, спрос наибольший возник в IT-технологиях, а также в экономике и управлении», - рассказала она.

В России завершился основной этап приемной кампании. По предварительным данным, заявления в вузы подали более 1,3 млн абитуриентов, в колледжи — более 1,7 млн. В случае успеха эта часть поступающих будет зачислена на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже в первой половине августа.

Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 млн специалистов в инженерной сфере — именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России. А в это время ИИ меняет рынок труда в США, подстегивая безработицу среди молодых специалистов в сфере технологий.

