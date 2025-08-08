Проректор ГУУ назвал среднюю стоимость платного обучения в России
Николай Михайлов заявил НСН, что в ГУУ самая дорогая программа обходится студентам в 350 тысяч рублей.
В этом году средняя стоимость обучения в российских вузах составила 200-250 тысяч рублей, заявил и.о. проректора Государственного Университета Управления Николай Михайлов в пресс-центре НСН.
«Средняя стоимость платного обучения в этом году достигла 200-250 тысяч рублей. У нас средняя стоимость составляет 315-320 тысяч рублей. Это не секретная информация, на сайте вузов всегда можно эту информацию посмотреть. У нас, например, самая дорогая программа – Экология и природопользование – до 350 тысяч рублей. У нас стоимость внебюджетника не очень превосходит бюджетного студента», - рассказал он.
В этом году вузы подняли цены на обучение в пределах инфляции, самыми дорогими оказались наиболее востребованные специальности, включая стоматологию, заявил ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН.
В России завершился основной этап приемной кампании. По предварительным данным, заявления в вузы подали более 1,3 млн абитуриентов, в колледжи — более 1,7 млн. В случае успеха эта часть поступающих будет зачислена на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже в первой половине августа.
