В этом году вузы подняли цены на обучение в пределах инфляции, самыми дорогими оказались наиболее востребованные специальности, включая стоматологию, заявил ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН.

«У нас почти 60 человек на место в этом году на стоматологию, большой спрос на этом направлении. Также популярна юриспруденция, реклама и связи с общественностью, менеджмент, правоохранительная деятельность. Если говорить про стоимость, в регионах цена всегда ниже. Программа бакалавриат-специалитет – это 118 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Самая дорогая программа – лечебное дело на английском языке. Мы слышим про резкий рост цен, но не надо забывать про то, что несколько лет цена не повышалась. Увеличение цен не превышает инфляцию», - рассказал он.

В этом году 43% бюджетных мест в вузах было выделено инженерам и специалистам в IT-технологиях, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.



