6.07.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Детская вакцинация от коронавируса: Скоро в России?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможности вакцинации детей от COVID-19 и вскоре было объявлено, что уже в ближайшие месяцы начнутся исследования вакцины «Спутник V» среди несовершеннолетнего населения России. А в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что для вакцинации среди детей отмечаются четыре возрастные категории: от нуля до трёх лет, от трёх до семи, от семи до четырнадцати и от четырнадцати до восемнадцати. Для каждой из категорий, как сообщают специалисты, потребуется определённая модель вакцины. В то же время во многих странах за рубежом уже началась вакцинация несовершеннолетних. Например, в Украине, Индонезии, Германии и других.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о перспективах и рисках, связанных с вакцинацией несовершеннолетних от COVID-19, а также оценят реальную необходимость её проведения.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, директор Института здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей среды Юрий Оболонский

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

