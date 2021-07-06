Андрей Продеус заявил, что вакцинация от коронавируса поможет защитить детей
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук уверен, что дети и подростки должны иметь возможность вакцинироваться.
Детей с заболеваниями необходимо вакцинировать от коронавируса в первую очередь, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции в НСН.
«Среди детей от 12 до 18 лет существуют дети, у которых есть те состояния здоровья, заболевания, которые предполагают тяжелое течение коронавируса. Дети должны быть защищены. Это дети с болезнями почек, легких, сердца, с диабетом. Их нужно защищать, они имеют право на такую же защиту», - отметил Продеус.
По его словам, модификация вируса способствует тому, что дети все больше попадают под его угрозу.
«Вирус меняется, для вируса сейчас очень удобной стала именно категория детей и подростков, потому что вирус изначально с удовольствием приходил к ним, они не заболевали тяжело, но вирус видоизменялся и теперь нашел там нишу. Если мы не защитим их от этого вируса, мы не защитим и более старшее поколение, бабушек и дедушек», - добавил врач.
Ранее сообщалось, что клинические исследования среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в июле, об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Raw to Go Kitchen на Патриарших могут закрыть за работу без проверки QR-кодов
- В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса
- Сын Фургала решил баллотироваться в Госдуму
- Суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
- Сотрудники МЧС определили место падения АН-26
- Связь с АН-26 на Камчатке пропала перед посадкой
- СМИ: церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей
- Московские ретейлеры заявили о невозможности привить 60 процентов работников в срок
- На трассе Джубга — Сочи снова приостановили движение
- Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru