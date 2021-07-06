Андрей Продеус заявил, что вакцинация от коронавируса поможет защитить детей

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук уверен, что дети и подростки должны иметь возможность вакцинироваться.

Детей с заболеваниями необходимо вакцинировать от коронавируса в первую очередь, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции в НСН.

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«Среди детей от 12 до 18 лет существуют дети, у которых есть те состояния здоровья, заболевания, которые предполагают тяжелое течение коронавируса. Дети должны быть защищены. Это дети с болезнями почек, легких, сердца, с диабетом. Их нужно защищать, они имеют право на такую же защиту», - отметил Продеус.

По его словам, модификация вируса способствует тому, что дети все больше попадают под его угрозу.

«Вирус меняется, для вируса сейчас очень удобной стала именно категория детей и подростков, потому что вирус изначально с удовольствием приходил к ним, они не заболевали тяжело, но вирус видоизменялся и теперь нашел там нишу. Если мы не защитим их от этого вируса, мы не защитим и более старшее поколение, бабушек и дедушек», - добавил врач.

Ранее сообщалось, что клинические исследования среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в июле, об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.


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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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