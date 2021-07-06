Оболонский: Родители боятся вакцинировать детей
Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН заявил, что родителей пугает директивная система продвижения вакцинации.
Родители сомневаются в необходимости вакцинировать своих детей по ряду причин, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, директор Института здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей среды Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН.
«Директивная система продвижения и логистический идиотизм, конечно, порождают сомнения у родителей. Зачем гнать всех на прививку такими жесткими ограничениями, когда не хватает мест для прививки или самой вакцины. Это порождает домыслы и критические замечания со стороны родителей, родители боятся вакцинировать своих детей», - заявил Оболонский.
Оболонский также подчеркнул, что появление новой информации зачастую порождает в головах людей дополнительные сомнения.
«Тот же разработчик вакцины Гинцбург говорил, что вакцина будет действовать год, два года, потом 6 месяцев. Это порождает в головах сомневающихся еще большие сомнения. А у политиков некоторых это развивает какие-то шизоидных заблуждений, которые они переносят на своих избирателей. Каждый из нас должен осторожнее работать с населением, особенно политики», - отметил он.
Ранее на пресс-конференции в НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что детей с заболеваниями необходимо вакцинировать от коронавируса в первую очередь.
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