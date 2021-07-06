Оболонский: Родители боятся вакцинировать детей

«Директивная система продвижения и логистический идиотизм, конечно, порождают сомнения у родителей. Зачем гнать всех на прививку такими жесткими ограничениями, когда не хватает мест для прививки или самой вакцины. Это порождает домыслы и критические замечания со стороны родителей, родители боятся вакцинировать своих детей», - заявил Оболонский.

Оболонский также подчеркнул, что появление новой информации зачастую порождает в головах людей дополнительные сомнения.