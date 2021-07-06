Профессор Продеус: Вакцина безопасней цитромона!

У вакцины меньше побочных эффектов, чем у цитромона, заявил на пресс-конференции в НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«У вакцины меньше побочки, чем у цитромона. Цитромон – это препарат, который содержит анальгин и производные этого препарата. В данном случае, с чисто медицинской точки зрения, вещества, которые входят в таблетку цитромона, подавляют гемопоез (процесс образования, развития и созревания клеток – прим. НСН), подавляют нормальную работу костного мозга. А для плода это принципиально важно. Во многих странах мира он вообще запрещен в продаже и производстве с 70-х годов. Но в России его используют как «бабушкину терапию»», - отметил он.