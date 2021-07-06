Профессор Продеус: Вакцина безопасней цитромона!

Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что последствия заболевания коронавирусом для беременных гораздо опаснее вакцинации.

У вакцины меньше побочных эффектов, чем у цитромона, заявил на пресс-конференции в НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«У вакцины меньше побочки, чем у цитромона. Цитромон – это препарат, который содержит анальгин и производные этого препарата. В данном случае, с чисто медицинской точки зрения, вещества, которые входят в таблетку цитромона, подавляют гемопоез (процесс образования, развития и созревания клеток – прим. НСН), подавляют нормальную работу костного мозга. А для плода это принципиально важно. Во многих странах мира он вообще запрещен в продаже и производстве с 70-х годов. Но в России его используют как «бабушкину терапию»», - отметил он.

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Андрей Продеус добавил, что согласно предварительным исследованием, прививаться можно уже после 22 недели беременности.

«Сосудосуживающие средства – препараты токсические для плода, даже в небольших концентрациях. Мы их практически не используем уже у детей младшего возраста, не то что у беременных. Там есть вещества, которые по факту являются вредными. Вы просто не знаете, какова композиция у вакцины, что в ней есть. Для этого как раз проводятся исследования, есть уже предварительный консенсус международного медицинского сообщества, что после 22 недели уже можно вакцинировать», - уточнил он.

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Врач заявил, что последствия заболевания коронавирусом для беременных гораздо опаснее вакцинации.

«Ни одно лекарство не безопасно. Когда мы говорим о вакцинации, мы всегда взвешиваем риск и пользу. Если беременная женщина на разных этапах своей беременности заболеет коронавирусом, это будет гораздо более опаснее и проблемнее для нее, чем если она будет привита в этот период. Оптимально будет, если она будет привита до беременности. Но если нет, хотя бы, чтобы это случилось после 22 недели», - констатировал эксперт.

Ранее Минздрав выпустил четвертую версию методических рекомендаций. В частности, в документ добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных о ее влиянии на репродуктивную систему. Рекомендации направлены в регионы России для использования в работе.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:БеременностьВакцинацияВрачи
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