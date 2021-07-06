Продеус рассказал о противопоказаниях для вакцинации детей от коронавируса

«Противопоказаниями являются острые аллергические реакции и аллергия на компоненты вакцин. Астматики или люди с заболеванием дыхательной системы, наоборот, в большем риске, если они заболеют. К сожалению, сейчас среди детского населения мы видим 30-35% детей с аллергическими проявлениями, но мы умеем работать с этим, мы знаем, как их правильно прививать, чтобы не было осложнений», - рассказал врач.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, директор Института здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей среды Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН объяснил, почему родители сомневаются в необходимости вакцинировать своих детей.