В НРК призвали привлечь общественность к вопросу вакцинации детей

Клинические испытания вакцин для подростков должны быть прозрачными, заявил Юрий Оболонский в пресс-центре НСН. 

Очереди и ажиотаж вокруг вакцин разочаровывают людей, распространяя недоверие, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН.

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«Это принципиальная вещь, чтобы при вакцинации были соблюдены все стандарты. Чтобы у большинства сомнения исчезли, необходимо усилить статус Общественного совета, чтобы общественники могли участвовать в контроле вакцинации. Чтобы родители не сомневались в качестве исследования, в безопасности исследований. Ажиотаж, который происходит из-за вакцин разочаровывает людей. Мне поступает огромное количество информации, например, о том, что в городе Видное покупаются очереди для вакцинации. Это безобразие надо прекращать. Возникли черные очереди, где просят 12 тысяч рублей для вакцинации "КовиВаком"», - рассказал Оболонский.

Ранее на пресс-конференции в НСН он заявил, что родители боятся вакцинировать детей. «Зачем гнать всех на прививку такими жесткими ограничениями, когда не хватает мест для прививки или самой вакцины. Это порождает домыслы и критические замечания со стороны родителей», - отметил он.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДетиВакцинация
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