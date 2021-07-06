В НРК призвали привлечь общественность к вопросу вакцинации детей

«Это принципиальная вещь, чтобы при вакцинации были соблюдены все стандарты. Чтобы у большинства сомнения исчезли, необходимо усилить статус Общественного совета, чтобы общественники могли участвовать в контроле вакцинации. Чтобы родители не сомневались в качестве исследования, в безопасности исследований. Ажиотаж, который происходит из-за вакцин разочаровывает людей. Мне поступает огромное количество информации, например, о том, что в городе Видное покупаются очереди для вакцинации. Это безобразие надо прекращать. Возникли черные очереди, где просят 12 тысяч рублей для вакцинации "КовиВаком"», - рассказал Оболонский.

Ранее на пресс-конференции в НСН он заявил, что родители боятся вакцинировать детей. «Зачем гнать всех на прививку такими жесткими ограничениями, когда не хватает мест для прививки или самой вакцины. Это порождает домыслы и критические замечания со стороны родителей», - отметил он.