Продеус назвал три способа для укрепления иммунитета детей

Врач педиатр-иммунолог объяснил, к чему может привести дефицита витаминов у ребенка.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции в НСН рассказал, как укрепить иммунитет детей.

Андрей Продеус заявил, что вакцинация от коронавируса поможет защитить детей

«Есть три основных правила. Это режим дня. При наличии нормального режима дня, когда дети своевременно идут спать, встают, иммунная система наилучшим образом восстанавливается. Второе – это нормальное сбалансированное питание. Белок, железо, витамин D. Дефицит этого витамина приводит к более тяжелому протеканию коронавируса. А также банальная гигиена», - рассказал врач.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН подчеркнула, что вакцинация подростков на этапе клинических исследований будет проходить только на добровольной основе.

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ТЕГИ:Иммунитет Коронавирус
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