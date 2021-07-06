Продеус назвал три способа для укрепления иммунитета детей
Врач педиатр-иммунолог объяснил, к чему может привести дефицита витаминов у ребенка.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции в НСН рассказал, как укрепить иммунитет детей.
«Есть три основных правила. Это режим дня. При наличии нормального режима дня, когда дети своевременно идут спать, встают, иммунная система наилучшим образом восстанавливается. Второе – это нормальное сбалансированное питание. Белок, железо, витамин D. Дефицит этого витамина приводит к более тяжелому протеканию коронавируса. А также банальная гигиена», - рассказал врач.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН подчеркнула, что вакцинация подростков на этапе клинических исследований будет проходить только на добровольной основе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Названы сроки выработки антител после прививки от COVID-19
- Raw to Go Kitchen на Патриарших могут закрыть за работу без проверки QR-кодов
- В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса
- Сын Фургала решил баллотироваться в Госдуму
- Суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
- Сотрудники МЧС определили место падения АН-26
- Связь с АН-26 на Камчатке пропала перед посадкой
- СМИ: церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей
- Московские ретейлеры заявили о невозможности привить 60 процентов работников в срок
- На трассе Джубга — Сочи снова приостановили движение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru