В Совфеде рассказали о добровольной вакцинации подростков от коронавируса

«Обращений от родителей много, количество желающих привить своих детей увеличилось. В Российской Федерации начинаются клинические исследований вакцин в возрасте от 12 до 17 лет, которые будут проходить в течение 365 дней. Есть правила, критерии отбора. Это только добровольно и только с согласия законных представителей подростка», - отметила она.

Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев сообщил, что в Москве стартовали клинические исследования вакцины для подростков от 12 до 17 лет. Врач подчеркнул, что испытания проводятся «в очень жестко регламентированном варианте». В исследованиях в Морозовской больнице и больнице имени Башляевой принимают участие по 25 детей, они не имеют никаких противопоказаний и осложнений. Сами подростки и их родители дали согласие на участие в испытаниях.

