В Совфеде рассказали о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
Татьяна Кусайко в пресс-центре НСН рассказала, что клинические исследования будут длиться около года.
Вакцинация подростков на этапе клинических исследований будет проходить только на добровольной основе, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН.
«Обращений от родителей много, количество желающих привить своих детей увеличилось. В Российской Федерации начинаются клинические исследований вакцин в возрасте от 12 до 17 лет, которые будут проходить в течение 365 дней. Есть правила, критерии отбора. Это только добровольно и только с согласия законных представителей подростка», - отметила она.
Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев сообщил, что в Москве стартовали клинические исследования вакцины для подростков от 12 до 17 лет. Врач подчеркнул, что испытания проводятся «в очень жестко регламентированном варианте». В исследованиях в Морозовской больнице и больнице имени Башляевой принимают участие по 25 детей, они не имеют никаких противопоказаний и осложнений. Сами подростки и их родители дали согласие на участие в испытаниях.
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