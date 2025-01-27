28.01.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детская безопасность и буллинг: Как защитить подростков на улице и в интернете?»

По данным ВЦИОМ, 38% россиян так или иначе сталкивались с буллингом в школе. На этом фоне в Госдуме подготовили законопроект о профилактике школьной травли. Он предлагает в том числе обязать школы создавать службы медиации для раннего примирения конфликтующих школьников. Согласно результатам метаанализа Высшей школы экономики, 35% школьников со всего мира так или иначе вовлечены в буллинг, 15% – в киберагрессию.



Больше половины всех жертв травли предпочитают не рассказывать о случившемся. Но детей может поджидать опасность не только в школе, интернете, а также на улице. По данным МВД, в 2023 году в России пропало 190 677 человек, из них 33 208 человек — дети в возрасте до 18 лет. Количество детей, остающихся ненайденными, по данным МВД, составляет 1 052 ребенка.

Государство всерьез озаботилось проблемой детской безопасности. Уникальное приложение АНО «Центр помощи «Заступник» появилось в 2022 году при участии ИТ-специалистов компаний-резидентов «Сколково». «Заступник» — это бесплатное мобильное приложение, которое спасает детей, попавших в беду. В проекте зарегистрировано 300 тысяч человек, он работает во всех и регионах и 210 городах России. По данным авторов проекта, с момента запуска приложения удалось спасти более 10 тысяч детских жизней.

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;

Директор по региональному развитию сообщества Заступник Дмитрий Иванов;

Продюсер и сценарист фильмов "Холоп", "Чебурашка", "Вызов", "Последний богатырь", "Бывшие" и др. Алексей Троцюк.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как много детей ежегодно сталкивается с проблемами на улице и в интернете?

Как научить своего ребенка правилам безопасности?

Какие рекомендации можно дать родителям?

Какие основные правила безопасного поведения должны знать дети?

С какими вопросами чаще всего обращаются дети в «Заступник»?

Какие места для детей самые опасные?

На сколько сегодня развита «детская» кибербезопасность?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



