«Запрашивают ФИО»: Как приложение «Заступник» верифицирует желающих помочь детям

Чтобы избежать использования приложения злоумышленниками, безопасности при регистрации в «Заступнике» уделено особое внимание, рассказала в пресс-центре НСН Ирина Волынец.

Личность каждого пользователя приложения для защиты детей «Заступник» проверяется в системе, чтобы сохранить безопасность детей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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«Когда каждый родитель регистрируется в приложении «Заступник», то он вносит свои данные - имя, фамилию и отчество, и система его проверяет. Как можно быть уверенным, что тот же самый педофил не зарегистрируется в этом приложении и не начнет охоту за детьми? Все данные регистрируются в системе и проверяются с точки зрения закона. Личности всех людей устанавливаются. После того, как помощь оказана, можно посмотреть, кого наградить и кто оказал помощь», - пояснила она.

Ранее Волынец в пресс-центре НСН рассказала, что в результате активного использования приложения для помощи детям «Заступник» число детских суицидов снизилось в три раза, а преступлений против жизни и здоровья детей стало меньше на 34%.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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