Волынец рассказала о снижении преступлений против детей благодаря «Заступнику»

Так, число несчастных случаев на воде снизилось на 40%, а сексуальных преступлений стало меньше на 16%, рассказала в пресс-центре НСН Ирина Волынец.

В результате активного использования приложения для помощи детям «Заступник» число детских суицидов снизилось в три раза, а преступлений против жизни и здоровья детей стало меньше на 34%. Об этом в пресс-центре НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Приложение «Заступник» защитило от буллинга более 5,2 тысячи детей за 2024 год

«По статистке совершенных преступлений в нашем сообществе родителей «Заступник» вот такие результаты: снижение преступлений против жизни и здоровья детей на 34%, несчастных случаев на воде стало меньше на 40%, сексуальных преступлений против несовершеннолетних - на 16%. Детских суицидов стало в три раза меньше, факты хищений снизились на 33% у пользователей мобильного приложения, и актов истязания детей стало меньше на 35%. Уже это заставляет очень серьезно задуматься», - рассказала она.

Ранее Волынец в пресс-центре НСН рассказала, что к мобильному приложению для помощи детям «Заступник» подключились уже более 300 тысяч человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДетиБезопасность

Горячие новости

Все новости

партнеры