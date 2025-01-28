Волынец рассказала о снижении преступлений против детей благодаря «Заступнику»

«По статистке совершенных преступлений в нашем сообществе родителей «Заступник» вот такие результаты: снижение преступлений против жизни и здоровья детей на 34%, несчастных случаев на воде стало меньше на 40%, сексуальных преступлений против несовершеннолетних - на 16%. Детских суицидов стало в три раза меньше, факты хищений снизились на 33% у пользователей мобильного приложения, и актов истязания детей стало меньше на 35%. Уже это заставляет очень серьезно задуматься», - рассказала она.

Ранее Волынец в пресс-центре НСН рассказала, что к мобильному приложению для помощи детям «Заступник» подключились уже более 300 тысяч человек.

