Волынец рассказала о снижении преступлений против детей благодаря «Заступнику»
Так, число несчастных случаев на воде снизилось на 40%, а сексуальных преступлений стало меньше на 16%, рассказала в пресс-центре НСН Ирина Волынец.
В результате активного использования приложения для помощи детям «Заступник» число детских суицидов снизилось в три раза, а преступлений против жизни и здоровья детей стало меньше на 34%. Об этом в пресс-центре НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
«По статистке совершенных преступлений в нашем сообществе родителей «Заступник» вот такие результаты: снижение преступлений против жизни и здоровья детей на 34%, несчастных случаев на воде стало меньше на 40%, сексуальных преступлений против несовершеннолетних - на 16%. Детских суицидов стало в три раза меньше, факты хищений снизились на 33% у пользователей мобильного приложения, и актов истязания детей стало меньше на 35%. Уже это заставляет очень серьезно задуматься», - рассказала она.
Ранее Волынец в пресс-центре НСН рассказала, что к мобильному приложению для помощи детям «Заступник» подключились уже более 300 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru