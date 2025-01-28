Сценарист «Чебурашки» и «Холопа» снимет фильм в поддержку приложения «Заступник»

«Основная задача фильма - поддержать что-то светлое. В этом сила кино. Когда человек в одиночку сражается с кибербуллингом, он чувствует себя беззащитным, а фильм формирует отношение общества к нему. Я сейчас хочу сделать фильм в поддержку мобильного приложения «Заступник». Меня очень вдохновляет эта история. Мы на старте проекта очень переживали, а будут ли люди помогать незнакомым детям. Но оказалось, что боль всегда объединяет и сближает людей. В этом смысле меня поразила история в Омске, когда снимать мальчика с дерева пришли 29 человек», - рассказал он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН рассказала, что к мобильному приложению для помощи детям «Заступник» подключились уже более 300 тысяч человек.

