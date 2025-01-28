Сценарист «Чебурашки» и «Холопа» снимет фильм в поддержку приложения «Заступник»
Алексей Троцюк в пресс-центре НСН рассказал, что основная цель кино - это поддерживать все то светлое и доброе, что делают люди, чтобы они не чувствовали себя одинокими, например, в борьбе за безопасность детей.
Продюсер и сценарист фильмов «Холоп», «Чебурашка», «Слово пацана. Кровь на асфальте» Алексей Троцюк в пресс-центре НСН рассказал, что вдохновился случаем в Омске, когда, получив сигнал с просьбой о помощи через приложение «Заступник», спасти ребенка пришли 29 человек.
«Основная задача фильма - поддержать что-то светлое. В этом сила кино. Когда человек в одиночку сражается с кибербуллингом, он чувствует себя беззащитным, а фильм формирует отношение общества к нему. Я сейчас хочу сделать фильм в поддержку мобильного приложения «Заступник». Меня очень вдохновляет эта история. Мы на старте проекта очень переживали, а будут ли люди помогать незнакомым детям. Но оказалось, что боль всегда объединяет и сближает людей. В этом смысле меня поразила история в Омске, когда снимать мальчика с дерева пришли 29 человек», - рассказал он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН рассказала, что к мобильному приложению для помощи детям «Заступник» подключились уже более 300 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк ING из Нидерландов продал активы в России
- СМИ: Премьер Сербии подаст в отставку на фоне протестов
- Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу
- Абхазия проведет переговоры с «Интер РАО» о поставках электроэнергии
- Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался гражданином Украины
- В Египте опровергли информацию о переговорах ас-Сиси и Трампа
- В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев
- ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
- В Минздраве предупредили об опасности электронных сигарет из-за наркотиков
- Роспотребнадзор проверит информацию о неизвестной болезни в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru