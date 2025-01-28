Приложение «Заступник» защитило от буллинга более 5,2 тысяч детей за 2024 год

Дмитрий Иванов в пресс-центре НСН рассказал, что идея приложения «Заступник» для помощи детям родилась после того, как погиб его начальник, у которого остались дети.

За 2024 год благодаря мобильному приложению «Заступник» взрослые смогли помочь более 5,2 тысячам детей, а за 2023 год помощь получило 4,5 тысячи детей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по региональному развитию сообщества «Заступник» Дмитрий Иванов. Он также поделился тем, как родилась идея создать это приложение.

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«К сожалению, основатель тульской IT-компании, в которой я ранее работал, ровно пять лет назад трагически погиб, и у него остались дети. Для того, чтобы его детям было менее одиноко, мы долго думали о том, как нам о них позаботиться. Тогда мы разработали простое мобильное приложение и подключили к нему тех детей и всех сотрудников компании. Мы в реальной ситуации увидели, как оно работает: однажды в течение 10 минут на помощь маленькому ребенку подъехало девять наших ребят. Вскоре приложение очень быстро разрослось, и мы поняли, что его ни в коем случае нельзя бросать и нельзя зарабатывать на нем деньги. За 2023 год благодаря приложению «Заступник» помощь получило 4,5 тысячи детей. За 2024 год – более 5,2 тысяч», - рассказал он.

Ранее продюсер и сценарист фильмов «Холоп», «Чебурашка», «Слово пацана. Кровь на асфальте» Алексей Троцюк в пресс-центре НСН рассказал, что хочет снять фильм в поддержку приложения «Заступник».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДетиБезопасность

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