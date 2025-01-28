«Пример незамеченного буллинга»: Продюсер «Слова пацана» Троцюк объяснил пользу сериала
Много вопросов на счет того, насколько полезен сериал «Слово пацана», однако он очень актуален в контексте детского буллинга, заявил НСН Алексей Троцюк.
Продюсер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Алексей Троцюк в пресс-центре НСН заявил, что сериал «Слово пацана» очень полезен для просмотра, так как он демонстрирует последствия от негативных событий, происходящих с детьми, которые взрослые долго пытались не замечать.
«Я как продюсер сериала, считаю, что «Слово пацана», - это очень полезная история. Ведь фильм основан на реальных событиях. Эта история о том, как все очень долго пытались что-то не замечать, и оно выросло, разрослось и стало чем-то хроническим, с чем невозможно было уже справиться. Ведь основная цель мобильного приложения «Заступник» - сделать так, чтобы помощь пришла так быстро, чтобы не успело ничего случиться. Оно не является готовым решением, но мы хотим дать людям удочку, чтобы они почувствовали себя немного безопаснее», - поделился он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН рассказала о бесплатном мобильном приложении «Заступник», которое гарантирует любому ребенку, который его использует, помощь в экстренной ситуации в течение двух с половиной минут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru