«Пример незамеченного буллинга»: Продюсер «Слова пацана» Троцюк объяснил пользу сериала

«Я как продюсер сериала, считаю, что «Слово пацана», - это очень полезная история. Ведь фильм основан на реальных событиях. Эта история о том, как все очень долго пытались что-то не замечать, и оно выросло, разрослось и стало чем-то хроническим, с чем невозможно было уже справиться. Ведь основная цель мобильного приложения «Заступник» - сделать так, чтобы помощь пришла так быстро, чтобы не успело ничего случиться. Оно не является готовым решением, но мы хотим дать людям удочку, чтобы они почувствовали себя немного безопаснее», - поделился он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН рассказала о бесплатном мобильном приложении «Заступник», которое гарантирует любому ребенку, который его использует, помощь в экстренной ситуации в течение двух с половиной минут.

