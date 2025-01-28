«Помощь за две минуты»: Детский омбудсмен Татарстана о приложении «Заступник»

«Сообщество «Заступник» работает во многих регионах России, к нему уже подключилось более 300 тысяч человек. Для того, чтобы обеспечить детскую безопасность, используется уникальное бесплатное мобильное приложение «Заступник». Там можно зарегистрировать себя, ребенка, определить ближний круг. Ребенок получает инструкцию: ему достаточно в случае малейшей опасности в своем телефоне нажать сигнальную кнопку, и в течение двух с половиной минут, иногда быстрее, приходит помощь. Это позволяет и родителям, и ребенку знать, что в случае чего он будет подстрахован. Волонтеры, - а это все, кто являются участниками этого мобильного приложения, и участники сообщества «Заступник», - при получении сигнала любого ребенка на свой телефон видят его местонахождение и маршрут до него. Одновременно сигнал помощи поступает в специальные службы и правоохранительные органы», - рассказала она.

Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, поделилась с НСН, что в 2025 году будет добиваться принятия законопроекта против буллинга в учебных заведениях.

