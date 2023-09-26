27.09.2023 в 9:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День воссоединения России с новыми регионами: как живут сегодня на Донбассе?»

12 сентября Президент России Владимир Путин предложил установить 30 сентября Днем воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Совет Федерации России на первом пленарном заседании осенней сессии единогласно одобрил закон об установлении памятной даты. Напомним, референдумы в четырех регионах проходили с 23 по 27 сентября. Международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в состав России подписали 30 сентября 2022 года.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Впереди 30 сентября, новый праздник День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, как он будет отмечаться на территории России?

В каком состоянии сегодня инфраструктура новых регионов?

С какими проблемами сегодня сталкиваются чаще всего новые регионы?

Какие сегодня стоят экономические, социальные и политические задачи по интеграции новых регионов в РФ?

Как четыре новых субъекта РФ встраивают в российскую жизнь?

Что уже сделано на сегодняшний день в новых регионах и что планируется?

Какие законопроекты в ближайшее время планируется принять по интеграции новых регионов в РФ?

Как восполняется книжный фонд Донбасса?

Как обстоят дела с безопасностью в новых регионах? Много ли сегодня «прилетов» ежедневно?

Как сегодня построена система образования? И налажена ли образовательная инфраструктура?

Участники пресс-конференции:

Председатель правления Корпорации развития Донбасса Инга Яппарова;

Журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 09:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

