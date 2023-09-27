Малькевич осудил призывы к «ударам возмездия» за удар по штабу ЧФ

Киевские власти используют тактику террора в противостоянии с Россией, нанося удары по штабу Черноморского флота, заявил в пресс-центре НСН журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич. По его мнению, главная цель Киева - посеять панику среди общества.

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«Тактика террора, которую ведет киевский режим, связана с выборочными ударами по объектам, в том числе, имеющим символическое значение, как здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе: он, на самом деле, для боевых задач не использовался… И после таких символических ударов активная часть общества в России встает на дыбы, кричит и призывает ответить, нанести удар «куда-то туда»… А эти удары наносятся, но в рамках того плана, который есть у Генштаба, Минобороны РФ… Цель киевского режима – посеять панику и сместить прицел: у вас есть план действий на неделю, а общественность начинает вам кричать – бейте вон туда, нужно обязательно отомстить… И это неправильно, это же одна из целей наших врагов», - заявил Малькевич.

Ранее в США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СевастопольЧерноморский Флот РФ

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