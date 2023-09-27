Малькевич рассказал о концерте в честь воссоединения России с новыми регионами
Журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич в пресс-центре НСН рассказал подробности готовящегося концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Дня воссоединения России с новыми регионами.
«29 сентября на Красной площади в Москве состоится большой концерт, посвященный этой дате. По моей информации, будут участвовать исполнители, которые в эти дни побывают так или иначе в наших четырех новых регионах. Разного рода мероприятия, которые будут проводиться в новых субъектах, по соображениям безопасности их время и место не раскрываются. Что касается других наших регионов или городов – праздники там сейчас не самое подходящее мероприятие», - сказал Малькевич.
Он также назвал правильным решением отказ мэра Курска от салютов и фейерверков, чтобы не тревожить людей, которые живут в «достаточно напряженном состоянии».
В прошлом году концерт прошел 30 сентября, в нем принял участие президент России Владимир Путин. В тот день в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в Россию новых субъектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде предложили штрафы в 30 тысяч за пьяную езду на электросамокате
- Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении
- Глава ОКР заявил, что штат комитета сократили на четверть
- Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля
- Марочко: ВСУ эвакуировали раненую «важную персону» на краснолиманском направлении
- Япония передаст России все данные по сбросу воды с «Фукусимы»
- На юго-востоке Москвы заряжающийся телефон стал причиной пожара в квартире
- Красный полумесяц: В Ираке 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе
- Польша проверит эсэсовца Хунки на участие в геноциде поляков
- «Известия»: Рестораторы повысят цены на суши и роллы до 14%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru