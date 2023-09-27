Малькевич рассказал о концерте в честь воссоединения России с новыми регионами

Журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич в пресс-центре НСН рассказал подробности готовящегося концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Дня воссоединения России с новыми регионами.

«29 сентября на Красной площади в Москве состоится большой концерт, посвященный этой дате. По моей информации, будут участвовать исполнители, которые в эти дни побывают так или иначе в наших четырех новых регионах. Разного рода мероприятия, которые будут проводиться в новых субъектах, по соображениям безопасности их время и место не раскрываются. Что касается других наших регионов или городов – праздники там сейчас не самое подходящее мероприятие», - сказал Малькевич.

Он также назвал правильным решением отказ мэра Курска от салютов и фейерверков, чтобы не тревожить людей, которые живут в «достаточно напряженном состоянии».

В прошлом году концерт прошел 30 сентября, в нем принял участие президент России Владимир Путин. В тот день в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в Россию новых субъектов.

