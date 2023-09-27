В ДНР с этого учебного года введут ЕГЭ
27 сентября 202310:07
Все образовательные учреждения в новом учебном году будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявила в пресс-центре НСН председатель правления Корпорациии развития Донбасса Инга Яппарова.
«Если в прошлом году у нас школы выбирали, по какому пути они пойдут: либо сдача экзаменов, либо через ЕГЭ, то в этом году у нас будет полная интеграция, и ЕГЭ будет во всех учебных заведениях. У нас работают около 500 школ и дошкольных учреждений, все они запущены. У нас также работают несколько ССУЗов», - сказала она.
Яппарова добавила, что власти прикладывают усилия для того, чтобы вернуть обучающихся с удаленного формата обучения.
«В этом году мы стараемся максимально, учитывая пожелания родителей, вывести ребят с удаленки. Дети и родители подустали от того, что несколько лет была удаленная система образования, это сказывается на качестве», - отметила она.
Накануне Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru