В ДНР с этого учебного года введут ЕГЭ

Все образовательные учреждения в новом учебном году будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявила в пресс-центре НСН председатель правления Корпорациии развития Донбасса Инга Яппарова.

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«Если в прошлом году у нас школы выбирали, по какому пути они пойдут: либо сдача экзаменов, либо через ЕГЭ, то в этом году у нас будет полная интеграция, и ЕГЭ будет во всех учебных заведениях. У нас работают около 500 школ и дошкольных учреждений, все они запущены. У нас также работают несколько ССУЗов», - сказала она.

Яппарова добавила, что власти прикладывают усилия для того, чтобы вернуть обучающихся с удаленного формата обучения.

«В этом году мы стараемся максимально, учитывая пожелания родителей, вывести ребят с удаленки. Дети и родители подустали от того, что несколько лет была удаленная система образования, это сказывается на качестве», - отметила она.

Накануне Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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