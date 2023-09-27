Яппарова рассказала о преференциях для бизнеса на Донбассе

Председатель правления Корпорациии развития Донбасса Инга Яппарова в пресс-центре НСН рассказала о преференциях для бизнесменов, которые сегодня работают в Донецкой народной республике.

«У нас уже несколько месяцев работает свободная экономическая зона, дает большие преференции для бизнеса - это нулевая ставка на налог на прибыль, это отсутствие оплаты налога на имущество и на землю. Плюс сниженная ставка НДФЛ до 7,5%, что, безусловно, делает очень интересным вариант размещения бизнеса. И первые наши инвесторы, которые уже открылись, отмечают, что есть и потребность, и загрузка. Их желание дальнейшего развития достаточно большое», - сказала Яппарова.

Ранее журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич в пресс-центре НСН призвал ввести коэффициенты и надбавки работникам прифронтовых зон.

