Яппарова рассказала о преференциях для бизнеса на Донбассе
27 сентября 202310:21
Инга Яппарова в пресс-центре НСН напомнила, что в Донецкой народной республике уже несколько месяцев работает свободная экономическая зона.
Председатель правления Корпорациии развития Донбасса Инга Яппарова в пресс-центре НСН рассказала о преференциях для бизнесменов, которые сегодня работают в Донецкой народной республике.
«У нас уже несколько месяцев работает свободная экономическая зона, дает большие преференции для бизнеса - это нулевая ставка на налог на прибыль, это отсутствие оплаты налога на имущество и на землю. Плюс сниженная ставка НДФЛ до 7,5%, что, безусловно, делает очень интересным вариант размещения бизнеса. И первые наши инвесторы, которые уже открылись, отмечают, что есть и потребность, и загрузка. Их желание дальнейшего развития достаточно большое», - сказала Яппарова.
Ранее журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич в пресс-центре НСН призвал ввести коэффициенты и надбавки работникам прифронтовых зон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru