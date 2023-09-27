Малькевич пожаловался на «непатриотичную Пушкинскую карту»

Российским властям и общественникам следует провести «серьезную дискуссию» с Минкультом, который, по мнению журналиста, сопредседателя координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александра Малькевича, ведет себя «непатриотично», не позволяя посещать по «Пушкинской карте» мероприятия ряда российских творческих деятелей. В пресс-центре НСН он также объяснил значение Дня воссоединения России с новыми регионами для граждан страны.



«Для всех нас, прежде всего, эта дата – возможность проанализировать, как мы живем, куда идем, какие меры и законы нужно принять, чтобы быстрее и плотнее интегрировать сотни тысяч новых граждан в нашу семью под названием Россия. И какие процессы, возможно, нужно перестроить в России, чтобы мы быстрее достигли целей СВО. В частности, над этими вопросами работает наш координационный совет по интеграции новых регионов Общественной палаты России, сопредседателем которого я являюсь вместе с Владимиром Роговым», - сказал Малькевич.

Гость пресс-центра посетовал на невнятную, по его мнению политику, которая не позволяет сходить на концерты российских творческих деятелей, в то время как «глупые фильмы» по «Пушкинской карте» остаются доступны массовому зрителю.



«Много историй, которые, конечно, выходят далеко за пределы географии четырех новых субъектов РФ. Например, у нас есть такая полезная штука, как «Пушкинская карта». И выяснилось, что многим авторам, исполнителям патриотического характера туда не попасть… Получается, что вот вы, например, имеете «Пушкинскую карту» и хотели бы по ней бесплатно в том или ином городе посетить концерт, скажем, Петра Казакова… А вы не можете, потому что его выступления какими-то экспертами «Пушкинской карты» отвергнуты. Зато какие-то глупые фильмы вы можете по ней посмотреть… Мне кажется, это вопрос серьезной дискуссии с Министерством культуры», - добавил он.

Александр Малькевич в пресс-центре НСН также рассказал о концерте в честь воссоединения России с новыми регионами.

