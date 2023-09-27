Малькевич призвал ввести коэффициенты и надбавки работникам прифронтовых зон

Для работающих в прифронтовых зонах следует ввести «коэффициент СВО» на примере надбавок для тех, кто трудится на Севере. Таким мнением в пресс-центре НСН поделился журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич.

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«По инфраструктуре в прифронтовых городах ВСУ наносят планомерные удары с целью выведения её из строя. Именно поэтому Общественная палата России последовательно выступает за то, чтобы на государственном уровне у нас был введен для людей, живущих и работающих на прифронтовых территориях, так называемый коэффициент СВО. У нас же есть надбавки для северных регионов, и стаж там засчитывается год за два, а где-то и год за три… А на прифронтовых территориях работники коммунальных служб, МЧС, врачи, мелкие бизнесмены и чиновники работают в условиях, когда могут погибнуть в любую минуту. Это такие города, как Васильевка, Энергодар, Пологи, Токмак (Запорожская область), Олешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка (Херсонская область), Донецк, Горловка в ДНР, Лисичанск, Кременная, Попасная, Сватово в ЛНР… Ужасный дисбаланс: в той же Горловке работники коммунальных служб получают 27 тысяч рублей в месяц. В Запорожской и Херсонской области это побольше, но тоже мало», - сказал Малькевич.

Ранее Минтруд назвал средний размер пенсии в новых российских регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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