Малькевич предложил показывать ролики об СВО перед просмотрами фильмов
27 сентября 202309:22
Журналист, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич в пресс-центре НСН призвал показывать вместо рекламы других фильмов и продуктов кадры из зоны специальной военной операции и социальную рекламу.
«Когда мы приходим в кинотеатры, то знаем: перед фильмами нам показывают не только трейлеры будущих премьер, но и пичкают всякой рекламой чипсов и прочей ахинеей. Это неприемлемо! Мы же деньги платим, а нам показывают рекламу… На самом деле, нужно, во-первых, показывать социальную рекламу. А во-вторых, возвращаться к советской традиции, когда перед фильмом показывали киножурналы, типа «Фитиль», или боевые киножурналы… Социальная реклама у нас есть, и есть сильные короткометражные ролики, посвященные ситуации в зоне СВО. Вот это надо показывать в наших кинотеатрах перед кинопоказами вместо рекламы», - сказал Малькевич.
Он также пожаловался на «Пушкинскую карту», и предложил российским властям «серьезную дискуссию» с Минкультом, который, по его мнению, ведет себя «непатриотично», не позволяя посещать на льготных условиях концерты ряда российских артистов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru