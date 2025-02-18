19.02.2025 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дефицит кадров и сокращения в корпорациях: какие изменения ждет рынок труда в 2025 году?»
2025 год для крупных корпораций, таких как Газпром, Сбербанк, МТС, VK и др. начался с массовых сокращений сотрудников. По словам Эльвиры Набиуллиной, российская экономика стала охлаждаться и поэтому в условиях сокращения темпов роста и высоких кредитных ставок многие компании не могут содержать раздутый штат сотрудников и переходят к массовым увольнениям. При этом глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что потребность в кадрах в РФ к 2030 году может составить 3,1 миллиона человек. В то же время министр обратил внимание сенаторов на рекордно низкий уровень безработицы в стране. Показатели занятости граждан на этом фоне высокие – 75 миллионов человек. При этом прогнозы на будущее зарплат не очень хорошие, так как в 2022–2024 годах зарплаты росли из-за борьбы различных компаний за сотрудников. В итоге экономика оказалась сильно перегрета, а долго в таких условиях работать она не сможет. В 2024 году номинальные зарплаты значительно обогнали инфляцию, однако в 2025 году заработная плата, судя по всему, будет значительно отставать от роста цен. Даже если зарплаты вырастут, то ненамного — до 3,3%, при этом замедление инфляции до плановых 4,5% ожидается не ранее 2026 года по самым оптимистичным прогнозам.
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова;
- HR-специалист, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- В каких отраслях сегодня наблюдается наибольший дефицит кадров?
- Почему компании идут на сокращения персонала при нехватке специалистов?
- Какие вакансии сегодня больше всего востребованы?
- Какие новые профессии появились на российском рынке труда?
- Как изменились зарплатные ожидания?
- Действительно ли наблюдается высокий уровень безработицы среди молодежи?
- Как устроиться на работу мечты?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8