19.02.2025 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дефицит кадров и сокращения в корпорациях: какие изменения ждет рынок труда в 2025 году?»

2025 год для крупных корпораций, таких как Газпром, Сбербанк, МТС, VK и др. начался с массовых сокращений сотрудников. По словам Эльвиры Набиуллиной, российская экономика стала охлаждаться и поэтому в условиях сокращения темпов роста и высоких кредитных ставок многие компании не могут содержать раздутый штат сотрудников и переходят к массовым увольнениям. При этом глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что потребность в кадрах в РФ к 2030 году может составить 3,1 миллиона человек. В то же время министр обратил внимание сенаторов на рекордно низкий уровень безработицы в стране. Показатели занятости граждан на этом фоне высокие – 75 миллионов человек. При этом прогнозы на будущее зарплат не очень хорошие, так как в 2022–2024 годах зарплаты росли из-за борьбы различных компаний за сотрудников. В итоге экономика оказалась сильно перегрета, а долго в таких условиях работать она не сможет. В 2024 году номинальные зарплаты значительно обогнали инфляцию, однако в 2025 году заработная плата, судя по всему, будет значительно отставать от роста цен. Даже если зарплаты вырастут, то ненамного — до 3,3%, при этом замедление инфляции до плановых 4,5% ожидается не ранее 2026 года по самым оптимистичным прогнозам.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова;

HR-специалист, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

В каких отраслях сегодня наблюдается наибольший дефицит кадров?

Почему компании идут на сокращения персонала при нехватке специалистов?

Какие вакансии сегодня больше всего востребованы?

Какие новые профессии появились на российском рынке труда?

Как изменились зарплатные ожидания?

Действительно ли наблюдается высокий уровень безработицы среди молодежи?

Как устроиться на работу мечты?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

