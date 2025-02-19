HR-специалист Цыганкова назвала главную причину увольнения хороших кадров

Цыганкова отметила, что люди часто уходят из профессии, так как не соответствуют запросу рынка и посоветовала постоянно совершенствоваться.

«Я сейчас руковожу Национальным университетом фитнеса, мы занимаемся переподготовкой и обучением специалистов. К нам приходит много юристов, экономистов, бухгалтеров, «белых воротничков», маркетологов. Я спрашивала у людей, что именно заставляет их искать новую работу. Причины в том, что люди часто не соответствуют запросу рынка, у людей другие знания и навыки. И здесь можно посоветовать всем соискателям расширять свои навыки», - подытожила она.

Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова заявила в пресс-центре НСН, что искусственный интеллект может помочь крупным корпорациям повысить производительность труда, также на рынке ценятся и соискатели, которые умеют пользоваться ИИ и знают, как применить его в своей сфере.

