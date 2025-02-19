HR-специалист Цыганкова назвала главную причину увольнения хороших кадров
Работодателям стоит задуматься о модели своего выстраивания отношений с сотрудниками, так как в 60% случаев это главная причина ухода сотрудников, заявила в пресс-центре НСН Юлия Цыганкова.
Более половины хороших специалистов в качестве главной причины смены работы выделяют некомпетентное руководство, заявила в пресс-центре НСН HR-специалист, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова.
«Компании часто не прикладывают усилия, чтобы удержать профессионалов. И когда уходят люди с опытом, багажом, со знаниями, в компании начинаются настоящие проблемы. Я изучала исследования на эту тему, и они показывают, что более 60% специалистов уходят из-за некомпетентного руководства. Могу добавить, что есть большое количество людей, которые приходят на интересные проекты, но расстаются из-за некомпетентного руководства. Почему оно некомпетентное, нужно задуматься работодателю», - рассказала она.
Цыганкова отметила, что люди часто уходят из профессии, так как не соответствуют запросу рынка и посоветовала постоянно совершенствоваться.
«Я сейчас руковожу Национальным университетом фитнеса, мы занимаемся переподготовкой и обучением специалистов. К нам приходит много юристов, экономистов, бухгалтеров, «белых воротничков», маркетологов. Я спрашивала у людей, что именно заставляет их искать новую работу. Причины в том, что люди часто не соответствуют запросу рынка, у людей другие знания и навыки. И здесь можно посоветовать всем соискателям расширять свои навыки», - подытожила она.
Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова заявила в пресс-центре НСН, что искусственный интеллект может помочь крупным корпорациям повысить производительность труда, также на рынке ценятся и соискатели, которые умеют пользоваться ИИ и знают, как применить его в своей сфере.
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