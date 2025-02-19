Депутат Госдумы Бессараб: 38% выпускников вузов не востребованы
Комитет Госдумы по труду сейчас занимается мониторингом потребностей рынка в рамках проекта «Кадры», который позволит решить проблему подготовки невостребованных специалистов, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.
Сегодня почти 38% кадров, выпускающихся из университетов, оказываются не востребованы для государства и компаний, особенно этим отличается Северный Кавказ. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Нужно понимать, каких специалистов мы готовим. Ведь достаточно длительный период времени мы готовили совсем не тех специалистов, в которых была потребность. Сегодня университеты готовят почти 38% специалистов, которые не востребованы. Особенно этим отличается Северный Кавказ. Когда на основе платного обучения готовятся специалисты в том числе по экономике, юриспруденции. Когда я училась, моя однокурсница мне сказала, что обучается здесь, просто чтобы успешно выйти замуж», - рассказала она.
Бессараб уточнила, что для решения этой проблемы сейчас ведется мониторинг необходимых государству кадров и идет перестройка системы их набора.
«Мы формируем контрольные цифры по приему на бюджетные места в системе среднего профессионального и высшего образования. Мониторится рынок труда, запрашиваются потребности компаний, изучается инвестиционный рынок. В рамках нацпроекта «Кадры» будет проводиться ежегодный мониторинг, чтобы донастроить систему. Формирование потребности в кадрах также будет рассчитываться на семь лет вперед. Также нам потребуется переобучать кадры, которые не востребованы сегодня», - подытожила она.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН заявил, что в России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Норильске самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с механизмом крыла
- СМИ: Онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими студиями по кино
- В Самарской области ликвидировали последствия атаки на Сызранский НПЗ
- Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США
- Сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Нечаева
- Армия России взяла под контроль дорогу Суджа-Рыльск
- Медведев допустил, что Зеленский применит «грязную бомбу» для срыва урегулирования
- Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира
- Рейс из Минеральных Вод в Алма-Ату сел в Ташкенте из-за тумана
- СМИ: Генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru