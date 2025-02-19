Депутат Госдумы Бессараб: 38% выпускников вузов не востребованы

Сегодня почти 38% кадров, выпускающихся из университетов, оказываются не востребованы для государства и компаний, особенно этим отличается Северный Кавказ. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Нужно понимать, каких специалистов мы готовим. Ведь достаточно длительный период времени мы готовили совсем не тех специалистов, в которых была потребность. Сегодня университеты готовят почти 38% специалистов, которые не востребованы. Особенно этим отличается Северный Кавказ. Когда на основе платного обучения готовятся специалисты в том числе по экономике, юриспруденции. Когда я училась, моя однокурсница мне сказала, что обучается здесь, просто чтобы успешно выйти замуж», - рассказала она.