Депутат Госдумы Бессараб: 38% выпускников вузов не востребованы

Комитет Госдумы по труду сейчас занимается мониторингом потребностей рынка в рамках проекта «Кадры», который позволит решить проблему подготовки невостребованных специалистов, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.

Сегодня почти 38% кадров, выпускающихся из университетов, оказываются не востребованы для государства и компаний, особенно этим отличается Северный Кавказ. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Нужно понимать, каких специалистов мы готовим. Ведь достаточно длительный период времени мы готовили совсем не тех специалистов, в которых была потребность. Сегодня университеты готовят почти 38% специалистов, которые не востребованы. Особенно этим отличается Северный Кавказ. Когда на основе платного обучения готовятся специалисты в том числе по экономике, юриспруденции. Когда я училась, моя однокурсница мне сказала, что обучается здесь, просто чтобы успешно выйти замуж», - рассказала она.

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Бессараб уточнила, что для решения этой проблемы сейчас ведется мониторинг необходимых государству кадров и идет перестройка системы их набора.

«Мы формируем контрольные цифры по приему на бюджетные места в системе среднего профессионального и высшего образования. Мониторится рынок труда, запрашиваются потребности компаний, изучается инвестиционный рынок. В рамках нацпроекта «Кадры» будет проводиться ежегодный мониторинг, чтобы донастроить систему. Формирование потребности в кадрах также будет рассчитываться на семь лет вперед. Также нам потребуется переобучать кадры, которые не востребованы сегодня», - подытожила она.

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