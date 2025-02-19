HR-профайлер Баркова назвала главный тренд на рынке труда
Навыки владения ИИ - новый тренд, который делает кандидата конкурентоспособнее и повышает его ценность в глазах работодателя, заявила в пресс-центре НСН Дарья Баркова.
Искусственный интеллект (ИИ) может помочь крупным корпорациям повысить производительность труда, также на рынке ценятся и соискатели, которые умеют пользоваться ИИ и знают, как применить его в своей сфере. Об этом в пресс-центре НСН заявила HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова.
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«С учетом того, как активно ИИ внедряется в нашу жизнь, в работу крупных компаний, госкорпораций, тренд в целом на повышение эффективности труда. Изначально в России производительность труда очень низкая, и с помощью ИИ её можно значительно поднять. Если кандидат в этом разбирается и понимает, как встроить ИИ в свои рабочие процессы, тем самым ускорив работу и повысив её качество, он становится явно конкурентоспособнее. Бытует мнение, что ИИ ослабляет критическое, логическое мышление, но на самом деле это не так. IPhone можно и гвозди забивать, а можно использовать иначе. Если человек хорошо понимает планку результата, он сможет задать качественный «промт» и получить результат быстрее. Стоит делать акцент на использовании ИИ в рабочих задачах» – поделилась она.
Ранее Бессараб заявила в пресс-центре НСН, что молодежи необходимо доносить, что востребованным рабочим быть прибыльно и намного более престижно, чем блогером, который в последствии еще может столкнуться с уголовной ответственностью за нечестный заработок.
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