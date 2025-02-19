HR-эксперты: Поколение «НЕТ» займет до 30% на рынке труда в России
Дарья Баркова в пресс-центре НСН упрекнула блогеров в навязывании ложных ориентиров молодым людям, а Светлана Бессараб добавила, что «успешный успех» часто ломает психику молодежи.
В мире сложился общий тренд поведения «НЕТ», когда молодежь не хочет получать образование и работать, так как испорчена навязанным успехом блогеров, в связи с чем стремиться «не напрягаться». Об этом в пресс-центре НСН заявила HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова.
«Есть глобальный тренд – модель поведения «НЕТ»: есть крупные исследования в Японии, Европе, и вот недавно явление начали изучать в России. Модель поведения «НЕТ» (NET - No education, no employment, no training)» - это про людей, которые не хотят обучаться, работать, повышать свою квалификацию. Один из нарративов, действительно, блогеры: молодежь видит их «успешный успех», часто не понимая, что лежит под этой историей на самом деле. Это формирует мотивацию комфорта: они выбирают престижную работу в крупной компании, чтобы там затеряться и не работать. Сейчас число таких людей в России оценивается в 12%, но прогнозно – 30%. Мы обязаны их учитывать на рынке труда. В европейских странах их будет уже до 40%», - пояснила она.
«Когда нам навязывали образ порхающей бабочки, беззаботного молодого человека, который в полдень проснулся, выпил чашечку кофе, что-то быстро «постримил» и получил бешеные деньги без необходимости делать что-то еще - очень многие через это фактически сломали себе психику. Когда такой нарратив не получается прожить в реальности, молодой человек с еще несформировавшейся психологией считает, что это именно у него не получилось. На самом деле, это вообще мало у кого получается», - заявила она.
Ранее Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что молодежи необходимо доносить, что востребованным рабочим быть прибыльно и намного более престижно, чем блогером, который в последствии еще может столкнуться с уголовной ответственностью за нечестный заработок.
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