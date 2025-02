HR-эксперты: Поколение «НЕТ» займет до 30% на рынке труда в России

В мире сложился общий тренд поведения «НЕТ», когда молодежь не хочет получать образование и работать, так как испорчена навязанным успехом блогеров, в связи с чем стремиться «не напрягаться». Об этом в пресс-центре НСН заявила HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова.

«Есть глобальный тренд – модель поведения «НЕТ»: есть крупные исследования в Японии, Европе, и вот недавно явление начали изучать в России. Модель поведения «НЕТ» (NET - No education, no employment, no training)» - это про людей, которые не хотят обучаться, работать, повышать свою квалификацию. Один из нарративов, действительно, блогеры: молодежь видит их «успешный успех», часто не понимая, что лежит под этой историей на самом деле. Это формирует мотивацию комфорта: они выбирают престижную работу в крупной компании, чтобы там затеряться и не работать. Сейчас число таких людей в России оценивается в 12%, но прогнозно – 30%. Мы обязаны их учитывать на рынке труда. В европейских странах их будет уже до 40%», - пояснила она.