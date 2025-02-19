«Достойный уровень!»: Бессараб указала на рост зарплат в ОПК и сельском хозяйстве
Профессиональное обучение снизило дефицит кадров в сфере ОПК, агропромышленности, животноводстве, зарплаты там впервые за десятилетие выросли, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.
Оплата труда рабочих специальностей сильно выросла, особенно у работников оборонно-промышленного (ОПК) и агропромышленного комплексов, теперь это зарплата достойного уровня. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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«Сегодня значительно растет зарплата по рабочим профессиям. Особенно востребованы специалисты в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в агропромышленном комплексе. То, что не сдвигалось десятилетиями после введения западных санкций, пошло в рост. Зарплаты в сельском хозяйстве, например. У нас долгие годы был колоссальный отток кадров, особенно когда речь шла о растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве. Сегодня это, конечно, не трендовая отрасль по уровню заработной платы, но мы видим в ней существенное увеличение на уровне средней зарплаты по региону. Отдельные хозяйства могут соперничать со средней заработной платой в регионе. В ОПК шла борьба между работодателями, когда они буквально переманивали профессиональные кадры. Сегодня благодаря профессиональному обучению у нас снизилась большая конкурентность. Дефицит кадров есть, но как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экономика не так разогрета, как в 2023 году», - рассказала она.
Ранее Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что сегодня почти 38% кадров, выпускающихся из университетов, оказываются не востребованы для государства и компаний, особенно этим отличается Северный Кавказ.
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