«Лучше, чем блогер!»: В Госдуме предложили повысить престиж рабочих профессий

Бессараб уточнила, что для того, чтобы поменять отношение в обществе к рабочим профессиям, будут проводиться специальные конкурсы и мероприятия.

«Чтобы менять отношение к рабочим профессиям, у нас на самом высоком федеральном уровне будут проводиться конкурсы «Лучший в профессии». И в рамках ротации будут представлены все производства, особенно те, которые наиболее востребованы», - подытожила она.

Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что курьерам «нужно пахать», чтобы зарабатывать 300 тысяч рублей.

