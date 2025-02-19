«Лучше, чем блогер!»: В Госдуме предложили повысить престиж рабочих профессий

Для того, чтобы юные россияне меняли свое мнение о рабочих специальностях, в РФ будут проводиться конкурсы «Лучший в профессии», заявила в пресс-центре НСН депутат Светлана Бессараб.

Молодежи необходимо доносить, что востребованным рабочим быть прибыльно и намного более престижно, чем блогером, который в последствии еще может столкнуться с уголовной ответственностью за нечестный заработок. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Для нас важно поменять менталитет, отношение к рабочим специальностям. К сожалению, достаточно долгий период времени в условиях рынка, насаждения западных нарративов, наша молодежь привыкла думать, что лучше быть блогером, чем рабочим. Нам нужно менять психологию. Нужно понимать, что блогеры находят преимущества не в тех местах, куда хотелось бы отправлять нашу молодежь, если они нарушают налоговое законодательство и становятся слишком богатыми. Успешным можно стать и с рабочей профессией: уметь делать руками больше, чем другие, получать больше, чем другие и чем в среднем получает «офисный планктон», создать семью, быть востребованным членом общества, рабочим, за которого будут биться на рынке труда. И вы таким образом обеспечите себе будущее», - отметила она.
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Бессараб уточнила, что для того, чтобы поменять отношение в обществе к рабочим профессиям, будут проводиться специальные конкурсы и мероприятия.

«Чтобы менять отношение к рабочим профессиям, у нас на самом высоком федеральном уровне будут проводиться конкурсы «Лучший в профессии». И в рамках ротации будут представлены все производства, особенно те, которые наиболее востребованы», - подытожила она.

Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что курьерам «нужно пахать», чтобы зарабатывать 300 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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