Депутат Бессараб заявила о необходимости сделать колледжи бесплатными для девятиклассников

Среднее профессиональное образование (СПО) должно быть бесплатным и доступным для детей после 9 класса, так как они могут потом поменять свои планы и поступить в вуз на другую специальность. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.