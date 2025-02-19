Депутат Бессараб заявила о необходимости сделать колледжи бесплатными для девятиклассников

Школьников в девятом классе не нужно мучить усиленной подготовкой к ЕГЭ, чтобы они были более гибки в возможностях поступления в вузы и колледжи, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.

Среднее профессиональное образование (СПО) должно быть бесплатным и доступным для детей после 9 класса, так как они могут потом поменять свои планы и поступить в вуз на другую специальность. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Кроме того, будет серьезно преобразована система среднего профессионального образования. Мы уже говорили неоднократно: СПО должно быть бесплатным для наших ребят. СПО должно быть доступно после 9 класса. Зачем ребенка перегружать ЕГЭ? Если он потом скорректирует свое будущее и захочет после получения СПО поступить в вуз, особенно по специальности, у него не возникнет проблем. Захочет по другой специальности – досдаст ЕГЭ. Но, вместе с тем его, наверное, не нужно так же готовить к сдаче ЕГЭ, как и десятиклассников, которые дальше пойдут в вуз», - рассказала она.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ в России надо отменять, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ОбразованиеЕГЭ

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