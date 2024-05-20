23.05.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Дачный сезон 2024: какие нововведения вступили в силу и какие штрафы грозят дачникам?"
Дачный сезон в России официально открыт. Эксперты говорят, что с каждым годом число законов и штрафов для дачников только растет.
Например, в этом году с 1 января дачный сезон отныне имеет официальные временные сроки — с 1 апреля по 1 октября. Однако, это не означает, что после 1 октября на даче нельзя находиться, а нарушители будут оштрафованы.
СМИ сообщают, что возможны изменения правил пользования общим имуществом в поселках, регистрации недвижимости, а также порядка расчета налога на землю и получения материнского капитала.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие нововведения вступили в силу в 2024 году?
- Можно ли жить на даче постоянно?
- Что категорически запрещено делать на даче?
- Что будет за хранение мусора на участке?
- Какие растения нельзя выращивать на земельных участках в России?
- За что могут оштрафовать дачника?
- В каких случаях наступает уголовная ответственность?
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева;
- Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов;
- Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: