23.05.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Дачный сезон 2024: какие нововведения вступили в силу и какие штрафы грозят дачникам?"

Дачный сезон в России официально открыт. Эксперты говорят, что с каждым годом число законов и штрафов для дачников только растет.

Например, в этом году с 1 января дачный сезон отныне имеет официальные временные сроки — с 1 апреля по 1 октября. Однако, это не означает, что после 1 октября на даче нельзя находиться, а нарушители будут оштрафованы.

СМИ сообщают, что возможны изменения правил пользования общим имуществом в поселках, регистрации недвижимости, а также порядка расчета налога на землю и получения материнского капитала.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие нововведения вступили в силу в 2024 году?

Можно ли жить на даче постоянно?

Что категорически запрещено делать на даче?

Что будет за хранение мусора на участке?

Какие растения нельзя выращивать на земельных участках в России?

За что могут оштрафовать дачника?

В каких случаях наступает уголовная ответственность?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева;

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов;

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

