«Контролирует МЧС»: Дачников предупредили о проверках пожарной безопасности

Садоводов сегодня чаще всего штрафуют за нарушение пожарной безопасности, летом сотрудники МЧС особенно контролируют участки, расположенные рядом с лесом, заявил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН.

«По поводу штрафов, с которыми сталкиваются садоводы. Общаюсь с ними ежедневно, и штрафы, все-таки, есть. Да, это не такая частая история, а скорее исключения. Но штрафуют! Например, за пожарную безопасность. Проверяют как СНТ, так и в ряде случаев отдельных садоводов. В особенности это касается СНТ и участков, которые находятся вблизи лесов. МЧС каждое лето это контролирует, и штрафы бывают, хоть и не столь часто. В зимний сезон у СНТ бывают проблемы с пожарными, потому что у нас по постановлению правительства СНТ должно обеспечивать круглогодичный подъезд. СНТ задумывались как место сезонного проживания, но ограничений по времени проживания нет. И получается, что СНТ должно и зимой обеспечивать возможность подъезда. А чистка дорог зимой – большая статья расходов. Зимой также встает вопрос вывоза мусора», - рассказал он.

Также Рыбченко рассказал о самозахватах, отметив, что за «передвижение заборов» можно получить штраф в 40 тысяч рублей.

«Второй момент, по которому у нас бывают штрафы, - это самозахваты. Не внутри СНТ, а когда садоводы с участками, граничащими с населенными пунктами, госсобственностью, с неразграниченными лесными участками, начинают передвигать забор. Администрация чаще всего по заявлениям выявляет эти факты и накладывает штраф. Ко мне на днях обращались люди в Подмосковье, которых за это оштрафовали на 40 тысяч рублей. Чаще всего это инициатива соседей, особенно если вы с ними не дружите», - заключил собеседник НСН.

В этом сезоне дачники могут столкнуться со штрафами за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы, а также за выращивание на участке вьюнка, заявила ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.



