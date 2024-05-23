Деньги на ветер: Туманов развеял миф о неистребимости борщевика

Истребить борщевик не так сложно, как это кажется некоторым главам администраций, которые получают огромные средства на борьбу с сорняком, заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН.

«Что касается борщевика, борщевик – это то немногое, за что вам может прилететь штраф. Но борщевик – это все-таки сорняк брошенных территорий, чаще он растет вдоль дорог. Если кто-то говорит, что борщевик невозможно истребить, он его просто не истребляет. Я знаю глав администраций, которые делают на финансировании этого процесса небольшую кассу, а у них количество борщевика не уменьшается. Деньги потрачены, а борщевик остается. Где все деньги, которые ушли на борьбу? С борщевиком бороться просто, если у земли есть свой хозяин и за ней присматривают. Можно порубить все, а потом периодически пускать газонокосилку, вот и все, делать это нужно постоянно, тогда проблемы не будет», - рассказал он.

Штраф до пяти тысяч рублей может грозить дачникам за борщевик на участке и за его пределами. Об этом ранее рассказал депутат Госдумы от «Единой России», один из авторов законопроекта о борьбе с растением Алексей Говырин .

