Деньги на ветер: Туманов развеял миф о неистребимости борщевика
Андрей Туманов заявил НСН, что постоянная обработка участка поможет навсегда избавиться от сорняка.
Истребить борщевик не так сложно, как это кажется некоторым главам администраций, которые получают огромные средства на борьбу с сорняком, заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН.
«Что касается борщевика, борщевик – это то немногое, за что вам может прилететь штраф. Но борщевик – это все-таки сорняк брошенных территорий, чаще он растет вдоль дорог. Если кто-то говорит, что борщевик невозможно истребить, он его просто не истребляет. Я знаю глав администраций, которые делают на финансировании этого процесса небольшую кассу, а у них количество борщевика не уменьшается. Деньги потрачены, а борщевик остается. Где все деньги, которые ушли на борьбу? С борщевиком бороться просто, если у земли есть свой хозяин и за ней присматривают. Можно порубить все, а потом периодически пускать газонокосилку, вот и все, делать это нужно постоянно, тогда проблемы не будет», - рассказал он.
Штраф до пяти тысяч рублей может грозить дачникам за борщевик на участке и за его пределами. Об этом ранее рассказал депутат Госдумы от «Единой России», один из авторов законопроекта о борьбе с растением Алексей Говырин .
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru