В Госдуме назвали фейком сообщения об изъятии неосвоенных земельных участков

У россиян не собираются отбирать садовые участки, но будут сформированы критерии их ненадлежащего использования, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Вчера появилась публикация о том, что правительство вносит законопроект, по которому будут отбирать садовые участки, не используемые должным образом. На самом деле закон, надеюсь, будет внесен только сегодня. Официально хочу заявить: ни о каком изъятии участков речь не идет. Речь о формировании критериев ненадлежащего использования участков и о тех сроков, в которые участок будет считаться неосвоенным. Сейчас же есть парадокс: штрафы за ненадлежащее использование участка есть, а определения, что это означает, нет. Будет одна строчка, критерии разработает правительство. Так что изъятие участков - фейк», - объяснила она.

Со своей стороны, глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заметил, что сегодня изъятие участка возможно только через суд.

«Законопроект разработал Росреестр. В данном случае это то, что было всегда. Даже 40 лет назад об этом говорили. Создать систему трудно – систему выявления тех людей, которые бросил и участки, как их изымать, в чью пользу, это всё в отношении дачников не работает! Пока бояться нечего. Любое изъятие – через суд, а до суда, как правило, не доходит», - добавил он.

До этого сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект, предложенный Росреестром, согласно которому собственники земельных участков будут обязаны начать их использование в течение трех лет.

