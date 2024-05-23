«Миллионы и реальный срок»: Депутат Разворотнева предупредила дачников о штрафах

В этом сезоне дачники могут столкнуться со штрафами за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы, а также за выращивание на участке вьюнка, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Как обычно, за использование участков без необходимых документов, за самозахват земли (штраф 1-1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч) и захламление участков. Штрафуют за незаконное строительство на дачных участках – граждан на сумму до 5 тысяч рублей, чиновников до одного миллиона рублей. За мытье машин за забором штраф до 5 тысяч рублей. За этим следят органы санитарного контроля и органы местного самоуправления, но сейчас ограничения на проверки, поэтому будут следить, если только соседи пожалуются. СНТ штрафуют на 500 рублей за беспорядок на площадке для сбора мусора», - рассказала она.

Также, по ее словам, необходимо помнить о штрафах за сжигание мусора и листвы.

«Не первый год штрафуют за сжигание мусора и листвы. Мусор и листву запрещено сжигать ближе чем в 15 метрах от любых построек, в бочке – ближе чем 7,5 метров. Мангал – не ближе 5 тысяч метров от любых построек, контролирует МЧС», - отметила она.

Более того, не только штрафом можно будет обойтись в случае выращивания «запрещенных» растений, напомнила Разворотнева.

«И самая удивительная новость: правительство квалифицировало ипомею трехцветную, она же вьюнок, как растение с содержанием психотропных веществ. Если она растет у вас на участке, проверьте: до 10 цветов – штраф до 300 тысяч, если больше 10 цветов, то штраф сменяется реальным лишением свободы на срок до двух лет, а за выращивание 100 и более цветов – до 8 лет лишения свободы», - предупредила депутат.

Дачный сезон в России официально открыт. Эксперты говорят, что с каждым годом число законов и штрафов для дачников только растет. СМИ сообщают, что возможны изменения правил пользования общим имуществом в поселках, регистрации недвижимости, а также порядка расчета налога на землю и получения материнского капитала.



