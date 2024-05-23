«Полная ерунда!»: Дачников призвали не паниковать из-за «пугающих» штрафов
Андрей Туманов заявил НСН, что не помнит ни одного серьезного штрафа для садоводов за последние 15 лет.
Садоводов в России штрафуют очень редко и в исключительных случаях, заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН. Он отметил, что юристы зачастую наводят излишнюю панику в этом вопросе, что пугает дачников.
«По поводу штрафов… Профессионалы, которые работают садоводами, и большинство опытных садоводов тихо посмеиваются над всей этой истерикой по поводу штрафов. В интернете пишут: 10 новых штрафов для садоводов, 30 новых штрафов… За последние 15 лет исследований я не нашел ни одного оштрафованного садовода. Ни за что… Наверняка что-то бывает, но это, скорее, исключение», - отметил он.
В связи с этим он призвал не паниковать и не пересылать друг другу «пугающие» сообщения о штрафах.
«Чаще всего все эти бесконечные разговоры по поводу штрафов – полная ерунда, которой часто грешат юристы. Например, рассказывают, что штрафовать будут за одуванчики на участке… На самом деле выдернули кусочек закона о штрафах за сорняки у фермеров, и перенесли на садоводов. Да и фермеров-то за это не штрафовали! Если кто-то вас пугает, не пересылайте это, посмотрите, где и какой закон. Часто очень запрещают то, что запрещено, и разрешают то, что уже разрешено», - добавил Туманов.
В этом сезоне дачники могут столкнуться со штрафами за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы, а также за выращивание на участке вьюнка, заявила ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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