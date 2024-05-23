«Меньше проблем!»: Россияне меняют СНТ на «домик в деревне»
Андрей Туманов заявил НСН, что россияне понимают, что в деревне сегодня гораздо меньше проблем, чем в жизни на даче.
В России растет количество людей, которые хотят жить на земле, но именно в деревне, а не в СНТ, заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН.
«Динамика хорошая, количество людей, которые хотели бы жить на земле, увеличилось. Именно на земле, не на даче: одно дело СНТ, другое – деревня. Человек, который пожил в СНТ, мечтает о домике в деревне. В деревне меньше проблем. А СНТ – очень проблемная территория. Это место, где не работают ни ФЗ-217, ни Гражданский кодекс, чаще всего, а живут там люди по понятиям. Но мы работаем над тем, чтобы втянуть СНТ в правовое поле», - отметил он.
В этом сезоне дачники могут столкнуться со штрафами за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы, а также за выращивание на участке вьюнка, заявила ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru