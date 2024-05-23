«Ограничения и права»: В Госдуме раскрыли нюансы газификации СНТ

Газифицироваться будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Началась у нас программа социальной догазификации участков, расположенных в СНТ. Это очень хорошая новость, об этом много говорили, президент в своем послании дал такое поручение. Газифицироваться будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Для этого необходимо 2/3 голосов общего собрания. Перечень документов сегодня подается быстро и просто. Газ подводится до границ персональных участков бесплатно. Ограничения по закону – участок должен быть расположен не дальше 200 метров от газовой трубы, но в Подмосковье это ограничение сняли, например. Конечно, все, что на самом участке, происходит за деньги владельцев – труба, оборудование. При этом должны быть оформлены права на недвижимость и участок, только в этом случае можно претендовать на получение газа», - рассказала она.

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