16.02.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Черный список «запрещенных» артистов. Кого и как закрывают".

В СМИ просочилась информация о том, что в России обновился так называемый список «запрещённых» артистов и музыкантов. Помимо участников «голой вечеринки» и артистов, открыто выступивших против СВО, туда попали и те музыканты, кто не был замечен в антироссийских высказываниях и даже условно «патриотические» проекты. Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Закон предусматривает помимо конфискации еще и лишение почетных званий.

Как активисты-общественники участвуют в формировании списков «запрещенных» музыкантов?

Как много артистов добавили в новый «черный» список? И почему?

Каких артистов могут лишить почетных званий?

Как "черные списки" влияют на российский шоубиз и музыкальную индустрию?

Участники пресс-конференции:

Бородин Виталий - руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией общественный политический деятель, участник СВО, награждён медалью Министерства Обороны;

- руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией общественный политический деятель, участник СВО, награждён медалью Министерства Обороны; Огурцов Алексей - заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Крым, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, кавалер ордена Дружбы Донецкой народной Республики, ветеран боевых действий, участник СВО и руководитель Агитбригады "Звёздный Десант".

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

