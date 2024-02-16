Бородин назвал трагедией смерть Навального в колонии

Навальный не патриот, но смерть любого человека - трагедия, заявил НСН Виталий Бородин.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН пожелал семье скончавшегося оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) терпения.

Песков: Будем надеяться, что Навальный не умрет в колонии

Ранее управление службы по ЯНАО сообщило, что 16 февраля 2024 года после прогулки политик почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.

«Смерть любого человека - трагедия. Это трагедия для его близких, для его окружения. Навальный был против нашей страны, он продался западными спецслужбам, постоянно критиковал нашего президента. Для меня Навальный не патриот. Я к нему никак не отношусь, но в этом случае это трагедия для его семьи. Тут только терпения близким», - сказал собеседник НСН.

Алексей Навальный находится на первом месте в списке «запрещенных» в России персон, который составил ФПБК. В 2021 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Навальный не умрет в колонии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСмертьТюрьмаАлексей Навальный

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