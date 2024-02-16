Бородин назвал трагедией смерть Навального в колонии
Навальный не патриот, но смерть любого человека - трагедия, заявил НСН Виталий Бородин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН пожелал семье скончавшегося оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) терпения.
Ранее управление службы по ЯНАО сообщило, что 16 февраля 2024 года после прогулки политик почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.
«Смерть любого человека - трагедия. Это трагедия для его близких, для его окружения. Навальный был против нашей страны, он продался западными спецслужбам, постоянно критиковал нашего президента. Для меня Навальный не патриот. Я к нему никак не отношусь, но в этом случае это трагедия для его семьи. Тут только терпения близким», - сказал собеседник НСН.
Алексей Навальный находится на первом месте в списке «запрещенных» в России персон, который составил ФПБК. В 2021 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Навальный не умрет в колонии, напоминает «Радиоточка НСН».
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