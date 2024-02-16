«Вы кого восхваляете?»: Бородин заявил, что Киркоров дискредитировал самого себя
Уже собрано 100 тысяч подписей, чтобы лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста РФ, заявил в пресс-центре НСН Виталий Бородин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН заявил, что певец Филипп Киркоров дискредитировал звание Народного артиста России.
Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией - встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, а также пообещал оплатить протезы трем бойцам.
«Мне интересен Киркоров, потому что он имеет такое звание, чуть ли не как Герой России! Он его просто дискредитировал! Он всем яро показывает, что у него есть административный ресурс. Это все звучит как: "Да пусть вырезают откуда хотят, мы выступали, выступаем и будем выступать". Я знаю тех людей, которые привезли Киркорова в зону СВО, они нормальные ребята! Я не понимаю, как они могли рядом с ним стоять даже! Я примерно понимаю, что творилось в душе у военных, которые стояли рядом с ним и охраняли его там. Я сам человек военный, я понимаю, когда заставляют. Есть вот приказ и все. Мы собрали 100 тысяч подписей, чтобы лишить Киркорова звания Народного артиста России», - сказал собеседник НСН.
Ранее Бородин осудил поездку Киркорова в зону проведения спецоперации на Украине и сказал, что "три пачки его сигарет на СВО никому не нужны", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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