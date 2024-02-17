«Для кого?»: Бородин возмутился наличием декораций шоу Урганта в «Останкино»

Декорации программы Ивана Урганта до сих пор не убраны из съемочного павильона, с возмущением заявил в пресс-центре НСН Виталий Бородин.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН возмутился, что руководство Первого канала до сих пор оставляет шанс на возвращение телеведущего Ивана Урганта на российское ТВ.

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«Я как-то приехал в «Останкино» и увидел там декорации вечернего шоу Ивана Урганта. Там еще ничего не разобрали, как оно стояло, так и стоит. Я спрашиваю у ребят: "А что это у вас тут стоит это?" Они отвечают: "Ну вот так вот, руководители приняли решение его оставить. Сейчас идет речь о возвращении его на телевидение". Зачем, если он свою позицию уже показал? Для кого?» - возмутился он.

Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля 2022 года.

Перед Новым годом стало известно, что Ургант неожиданно вернулся из-за границы в российскую столицу, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда он стал одним из ведущих благотворительного аукциона фонда «Друзья», соучредителем которого числится.

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