Заслуженный артист России Огурцов: Учились с Навальным в одной школе
Заслуженный артист России Алексей Огурцов в пресс-центре НСН рассказал, что знал Алексея Навального и закончил с ним одну школу.
Заслуженный артист России и руководитель Агитбригады «Звездный Десант» Алексей Огурцов в пресс-центре НСН пообещал позвонить родителям скончавшегося оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму).
Ранее управление службы по ЯНАО сообщило, что 16 февраля 2024 года после прогулки политик почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.
«Мы с Алексеем Навальным закончили одну школу. Моя мама была его классным руководителем. Алексей считается моим учеником, в том смысле, что он - мастер спорта по армейскому рукопашному бою, боец великолепный. В свое время Алексей Навальный мне говорил: "Слушай, ну давай в мою кампанию". Как же можно свою родину поливать.... Я знаю его супругу, его детей, его родителям. Если это действительно подтвердится, то позвоню сегодня его родителям. Это большая трагедия для его близких и семьи. Но то, что он предатель.... Родина-мать его не простит, к сожалению», - сказал собеседник НСН.
Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) объявило о проведении процессуальной проверки по факту смерти Алексея Навального, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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