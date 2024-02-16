Заслуженный артист России Огурцов: Учились с Навальным в одной школе

Ранее управление службы по ЯНАО сообщило, что 16 февраля 2024 года после прогулки политик почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.



«Мы с Алексеем Навальным закончили одну школу. Моя мама была его классным руководителем. Алексей считается моим учеником, в том смысле, что он - мастер спорта по армейскому рукопашному бою, боец великолепный. В свое время Алексей Навальный мне говорил: "Слушай, ну давай в мою кампанию". Как же можно свою родину поливать.... Я знаю его супругу, его детей, его родителям. Если это действительно подтвердится, то позвоню сегодня его родителям. Это большая трагедия для его близких и семьи. Но то, что он предатель.... Родина-мать его не простит, к сожалению», - сказал собеседник НСН.

Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) объявило о проведении процессуальной проверки по факту смерти Алексея Навального, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

