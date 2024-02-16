«Пусть сменит пол»: Бородин назвал условие для уважения к Киркорову

Филипп Киркоров сеет в России западную культуру, заявил в пресс-центре НСН Виталий Бородин.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН обругал певца Филиппа Киркорова и назвал его представителем ЛГБТ сообщества (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России).

СМИ: Киркоров исполнил песню украинского композитора перед бойцами СВО

Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены.

«Киркоров - конкретный ЛГБТшник, он пропагандирует ЛГБТ в нашей стране, сеет здесь западную культуру. Пусть поменяет пол, тогда к нему будет какое-то уважение! Что это такое?! Целуются они с Басковым, на сцену выходит в женском обличии, дает трогать свои резиновые ягодицы!» - возмутился собеседник НСН.

Ранее Бородин осудил поездку Киркорова в ДНР и сказал, что "три пачки его сигарет на СВО никому не нужны", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры